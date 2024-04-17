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Укрзалізниця оновить пасажирські та дипломатичні вагони

17:26, 17 квітня 2024
Укрзалізниця розширює програму оновлення та модернізації поїздів.
Укрзалізниця оновить пасажирські та дипломатичні вагони
Джерело фото: interfax.com.ua
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Укрзалізниця продовжує свою ініціативу з оновлення парку пасажирських та дипломатичних вагонів та приміських поїздів. Про це повідомила пресслужба УЗ.

Цього року Укрзалізниця планує капітально відремонтувати 42 пасажирські вагони та замовити 66 нових, включаючи 4 вагони для осіб з інвалідністю. Планується також модернізація 15 приміських поїздів. Крім того, до кінця 2024 року УЗ переобладнає ще 6 вагонів для медичної евакуації та порятунку українських захисників, загалом уже здійснено оновлення 64 вагонів.

Крім того, Укрзалізниця звертає увагу на оновлення парку дипломатичних вагонів. Наміри компанії полягають у тому, щоб зосередитися на модернізації існуючих вагонів, замість закупівлі нових. Після оновлення вагони не лише отримають покращену функціональність, а й відповідатимуть сучасним стандартам безпеки та комфорту.

Головною метою оновлення є забезпечення можливості проведення зустрічей та перемовин безпосередньо на борту, а також забезпечення автономності для того, щоб делегації мали змогу відвідувати не лише Київ, а й інші регіони України.

Укрзалізниця зобов'язалася продовжувати розвивати цю програму, щоб забезпечити надійне та комфортне перевезення офіційних делегацій, надаючи Україні можливість підтримувати життєво важливі зв'язки з іншими країнами навіть у часи війни.

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