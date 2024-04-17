Землю накрила потужна магнітна буря

Землю накрила чергова дуже потужна магнітна буря.
Як повідомив ресурс Meteoagent, магнітна буря розпочалась 16 квітня, а її пік припав на 17 квітня. Сьогодні її К-індекс досягне позначки 6 - високої сили, а 18 квітня її показник буде 5.
Під впливом цієї бурі можливі такі симптоми, як нудота, мігрені, апатія, а також загострення хронічних хвороб.
Нагадаємо, що магнітні бурі – це збурення геомагнітного поля нашої планети. Вони викликані потоками заряджених частинок, викинутих Сонцем.
У дні магнітних бурь медики рекомендують налагодити режим сну та більше відпочивати.
Як уберегтися від ударів:
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