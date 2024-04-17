Землю накрила потужна магнітна буря

Магнітна буря може вплинути на самопочуття людей.

Фото: varta1.com.ua

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Землю накрила чергова дуже потужна магнітна буря.

Як повідомив ресурс Meteoagent, магнітна буря розпочалась 16 квітня, а її пік припав на 17 квітня. Сьогодні її К-індекс досягне позначки 6 - високої сили, а 18 квітня її показник буде 5.

Під впливом цієї бурі можливі такі симптоми, як нудота, мігрені, апатія, а також загострення хронічних хвороб.

Нагадаємо, що магнітні бурі – це збурення геомагнітного поля нашої планети. Вони викликані потоками заряджених частинок, викинутих Сонцем.

У дні магнітних бурь медики рекомендують налагодити режим сну та більше відпочивати.

Як уберегтися від ударів:

проводьте більше часу на свіжому повітрі;

бажано не вживати алкогольні напої та жирну шкідливу їжу;

бажано мати спокійний та стабільний сон;

приймайте контрастний душ, якщо немає проблем із судинами;

пийте більше води.

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