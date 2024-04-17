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Наталя Гуменюк прокоментувала заклик медійників усунути її від керівництва пресцентром Сил оборони півдня

12:34, 17 квітня 2024
У своїй заяві медійники стверджують, що Гуменюк нібито забороняє висвітлювати воєнні злочини рф в її зоні відповідальності та вимагають забезпечити доступ до районів Херсонщини.
Наталя Гуменюк прокоментувала заклик медійників усунути її від керівництва пресцентром Сил оборони півдня
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Медійники звернулися до головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, міністра оборони України Рустема Умєрова та начальника Генштабу ЗСУ Анатолія Баргилевича з проханням замінити Наталю Гуменюк, яка нині є начальницею об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня. Про це повідомив Інститут масової інформації.

У заяві йдеться про те, що Гуменюк нібито забороняє висвітлювати воєнні злочини рф в її зоні відповідальності. Тому журналісти вимагають «замінити Наталю Гуменюк на компетентнішу особу і не допускати її до будь-якого керування комунікаціями». Крім того, медійники вимагають допустити їх до районів Херсонщини та сусідніх регіонів, куди їх не допускала Наталя Гуменюк.

Керівниця пресцентру оперативного командування «Південь» Наталя Гуменюк прокоментувала скаргу українських медійників щодо заборони на висвітлення воєнних злочинів росіян в зоні її відповідальності.

Так, в ефірі «Радіо Свободи» Гуменюк сказала, що доказів журналісти не навели, а пресцентр Сил оборони півдня не порушував наказів командування.

За її словами, всі заходи були виконанні відповідно до розпоряджень штабів та відповідного наказу. Висвітлення відбувалося і в «надскладних умовах», зазначила вона.

«Те, що закидається про невисвітлення наслідків трагедії з Каховською ГЕС – це абсолютна неправда, тому що було відпрацьовано понад 800 запитів протягом одного тижня, одразу після підриву Каховської ГЕС, у спрощеному порядку. Всі прес-офіцери мого напрямку працювали самовіданно і дуже оперативно і логічно, але з огляду на безпеку операцій», – сказала Наталія Гуменюк.

Вона наголосила, що під час війни необхідно зберігати безпеку операцій, і рішення командувача є визначальним.

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