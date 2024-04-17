Наталья Гуменюк прокомментировала призыв медийщиков отстранить ее от руководства пресс-центром Сил обороны юга

В своем заявлении медийщики утверждают, что Гуменюк якобы запрещает освещать военные преступления России в ее зоне ответственности и требуют обеспечить доступ в районы Херсона.

Медийщики обратились к главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому, министру обороны Украины Рустему Умерову и начальнику Генштаба ВСУ Анатолию Баргилевичу с просьбой заменить Наталью Гуменюк, которая в настоящее время является начальницей объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга. Об этом сообщил Институт массовой информации.

В заявлении говорится, что Гуменюк якобы запрещает освещать военные преступления России в ее зоне ответственности. Поэтому журналисты требуют «заменить Наталью Гуменюк на более компетентное лицо и не допускать его к любому управлению коммуникациями». Кроме того, медийщики требуют допустить их в районы Херсонщины и соседние регионы, куда их не допускала Наталья Гуменюк.

Руководитель пресс-центра оперативного командования «Юг» Наталья Гуменюк прокомментировала жалобу украинских медийщиков о запрете на освещение военных преступлений россиян в зоне ее ответственности.

Так, в эфире «Радио Свободы» Гуменюк сказала, что доказательств журналисты не привели, а пресс-центр Сил обороны юга не нарушал приказов командования.

По ее словам, все мероприятия были выполнены в соответствии с распоряжениями штабов и соответствующим приказом. Освещение происходило и в «сверхсложных условиях», отметила она.

«То, что обвиняется в неосвещении последствий трагедии с Каховской ГЭС – это абсолютная неправда, потому что было отработано более 800 запросов в течение одной недели, сразу после подрыва Каховской ГЭС, в упрощенном порядке. Все пресс-офицеры моего направления работали самоотверженно и очень оперативно и логично, но учитывая безопасность операций», – сказала Наталья Гуменюк.

Она подчеркнула, что во время войны необходимо сохранять безопасность операций, и решение командующего является определяющим.

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