Практика судов
  1. В Украине

Наталья Гуменюк прокомментировала призыв медийщиков отстранить ее от руководства пресс-центром Сил обороны юга

12:34, 17 апреля 2024
В своем заявлении медийщики утверждают, что Гуменюк якобы запрещает освещать военные преступления России в ее зоне ответственности и требуют обеспечить доступ в районы Херсона.
Наталья Гуменюк прокомментировала призыв медийщиков отстранить ее от руководства пресс-центром Сил обороны юга
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Медийщики обратились к главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому, министру обороны Украины Рустему Умерову и начальнику Генштаба ВСУ Анатолию Баргилевичу с просьбой заменить Наталью Гуменюк, которая в настоящее время является начальницей объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга. Об этом сообщил Институт массовой информации.

В заявлении говорится, что Гуменюк якобы запрещает освещать военные преступления России в ее зоне ответственности. Поэтому журналисты требуют «заменить Наталью Гуменюк на более компетентное лицо и не допускать его к любому управлению коммуникациями». Кроме того, медийщики требуют допустить их в районы Херсонщины и соседние регионы, куда их не допускала Наталья Гуменюк.

Руководитель пресс-центра оперативного командования «Юг» Наталья Гуменюк прокомментировала жалобу украинских медийщиков о запрете на освещение военных преступлений россиян в зоне ее ответственности.

Так, в эфире «Радио Свободы» Гуменюк сказала, что доказательств журналисты не привели, а пресс-центр Сил обороны юга не нарушал приказов командования.

По ее словам, все мероприятия были выполнены в соответствии с распоряжениями штабов и соответствующим приказом. Освещение происходило и в «сверхсложных условиях», отметила она.

«То, что обвиняется в неосвещении последствий трагедии с Каховской ГЭС – это абсолютная неправда, потому что было отработано более 800 запросов в течение одной недели, сразу после подрыва Каховской ГЭС, в упрощенном порядке. Все пресс-офицеры моего направления работали самоотверженно и очень оперативно и логично, но учитывая безопасность операций», – сказала Наталья Гуменюк.

Она подчеркнула, что во время войны необходимо сохранять безопасность операций, и решение командующего является определяющим.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Закон о мобилизации: последствия для военнообязанных, что будет с отсрочкой

Лента новостей

Блоги
Публикации
Вступил в силу закон о повышении минимальной зарплаты членам Высшего совета правосудия до 236 тысяч грн

Минимальную зарплату в 236 тыс. грн в месяц членам Высшего совета правосудия дополнительно закрепили в законе о жилищных сертификатах.

18 мая вступает в силу закон о мобилизации: кого полиция сможет задерживать и доставлять в ТЦК, и какие будут штрафы за неуточнение данных

Закон об усилении мобилизации вступит в силу 18 мая, соответственно, начнется отсчет срока для уточнения данных военнообязанными – какая ответственность за неуточнение данных и сможет ли полиция принудительно доставлять в ТЦК.

Будут ли электронные повестки – какой ответ на этот вопрос дает финальный текст закона о мобилизации

Закон об усилении мобилизации разрешает ТЦК подписывать повестку электронной цифровой подписью.

Банальные ошибки, непонимание требований законодательства, неубедительные объяснения: почему кандидатов на должности судей снова стало меньше

«Судебно-юридическая газета» продолжает рассказывать, как и почему кандидаты на должности судей местных судов продолжают упускать возможность стать судьями.

Попытки оформить на одного человека нескольких занятых уходом за ним и получить отсрочку будут блокироваться с помощью Реестра военнообязанных

Новый закон о мобилизации предусматривает, что с помощью Реестра военнообязанных «Оберег» будет автоматически блокироваться предоставление отсрочки более чем одному ухаживающему за больным лицом или лицом с инвалидностью.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Закон о мобилизации: последствия для военнообязанных, что будет с отсрочкой
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Андрій Костін
    Андрій Костін
    Генеральний прокурор України
  • Юрій Жизнєвський
    Юрій Жизнєвський
    голова Житомирського апеляційного суду
  • Микола Мойсюк
    Микола Мойсюк
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду
  • Олена Соколенко
    Олена Соколенко
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Ростислав Кузан
    Ростислав Кузан
    суддя Львівського окружного адміністративного суду