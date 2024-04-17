Под фиктивными документами переправляли иностранцев за границу: на Киевщине разоблачили псевдомиграционную компанию

Под видом фальшивого трудоустройства пятеро злоумышленников переправляли иностранных граждан через границу.

Источник фото: Полиция Киевской области

На Киевщине сообщили о подозрении пятерым злоумышленникам, которые незаконно переправляли иностранцев через границу. Члены этой организованной группы изготавливали фиктивные документы о трудоустройстве иностранцев с целью получения ими долгосрочных виз и дальнейшей легализации на территории Украины. Злоумышленникам грозит до 9 лет лишения свободы, сообщает полиция Киевской области.

В ходе расследования были задокументированы случаи фальшивого трудоустройства иностранных граждан, преимущественно из Восточной Азии и Южной Америки.

Организаторы группы создали миграционную компанию для сокрытия незаконных действий. Они обсуждали с клиентами условия услуг, стоимость и порядок расчета.

Во время проведенных следственно-оперативных мероприятий были разоблачены лица, способствовавшие незаконному попаданию иностранцев на территорию Украины. Злоумышленники оформляли фальшивые документы о трудоустройстве с целью получения долгосрочных виз и легализации иностранцев на территории страны.

Подозреваемым объявлено о подозрении по статье 332 Уголовного кодекса Украины. В ходе обысков в их местах пребывания была изъята важная документация, печати и компьютерная техника.

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