Під фіктивними документами переправляли іноземців за кордон: на Київщині викрили псевдоміграційну компанію

Під виглядом фальшивого працевлаштування п’ятеро зловмисників переправляли іноземних громадян через кордон.

Джерело фото: Поліція Київської області

На Київщині повідомили про підозру п’ятьом зловмисникам, які незаконно переправляли іноземців через кордон. Члени цієї організованої групи виготовляли фіктивні документи про працевлаштування іноземців з метою отримання ними довгострокових віз та подальшої легалізації на території України. Зловмисникам загрожує до 9 років позбавлення волі, повідомляє поліція Київської області.

Під час розслідування було задокументовано випадки фальшивого працевлаштування іноземних громадян, переважно зі Східної Азії та Південної Америки.

Організатори групи створили міграційну компанію для приховування незаконних дій. Вони обговорювали з клієнтами умови послуг, вартість та порядок розрахунку.

Під час проведених слідчо-оперативних заходів було викрито осіб, що сприяли незаконному потраплянню іноземців на територію України. Зловмисники оформляли фальшиві документи про працевлаштування з метою отримання довгострокових віз та легалізації іноземців на території країни.

Підозрюваним оголошено про підозру за статтею 332 Кримінального кодексу України. В ході обшуків в їхніх місцях перебування була вилучена важлива документація, печатки та комп'ютерна техніка.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.