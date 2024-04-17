Які сфери український бізнес вважає найбільш корумпованими, – розповіли у НАЗК

Українські підприємці переважно не толерують корупцію та позитивно ставляться до викривачів, – дані соцдослідження.

Більшість українських бізнесменів негативно ставляться до корупційних явищ і підтримують роботу викривачів корупції. Про це повідомляє пресслужба Національного агентства з питань запобігання корупції.

Основною проблемою для підприємців залишається боротьба з корупцією у митниці. Крім того, вони вважають надзвичайно важливим удосконалення публічних закупівель у сфері дорожнього будівництва та реалізації інфраструктурних проектів, реформу судової системи та надання гуманітарної допомоги в зв'язку з російською агресією.

Хоча рівень корупційного досвіду серед підприємців трохи знизився порівняно з попереднім роком, проте більшість відчуває поширеність цього явища. Ініціаторами корупційних схем, зазвичай, вважають посадовців, а не користувачів державних послуг.

Зазначається, що український бізнес стає оптимістичнішим у питанні боротьби з корупцією, а також має більшу обізнаність про цифрові сервіси. Протягом останніх років зростає кількість підприємців, які готові повідомляти про корупційні випадки та підтримують викривачів.

НАЗК активно співпрацює з Радою бізнес-омбудсмана, щоб отримувати дані про корупційні практики в бізнесі та здійснювати стратегічний аналіз корупційних ризиків, зокрема у найбільш уразливих галузях.

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