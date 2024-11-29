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Незаконно одержав компенсацію за житло — завершено розслідування щодо екснардепа Демчака

12:22, 29 листопада 2024
Руслан Демчак, який мав житло у передмісті столиці, отримав компенсацію за користування готельним номером ДП «Готельний комплекс «Київ».
Незаконно одержав компенсацію за житло — завершено розслідування щодо екснардепа Демчака
Фото: finclub.net
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Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила, що прокурор прийняв рішення про завершення досудового розслідування у справі стосовно народного депутата України VIII скликання, підозрюваного у незаконному отриманні компенсації за винайм житла у столиці. Про це інформує пресслужба САП.

У відомстві не називають прізвище колишнього нардепа, але, за даними ЗМІ, мова йде про Руслана Демчака.

Наразі детективами НАБУ за дорученням прокурора САП відкрито матеріали справи стороні захисту для ознайомлення.

«Так, народний депутат отримав компенсацію за користування готельним номером ДП «Готельний комплекс «Київ» з вересня 2017 по жовтень 2018 року. Проте у межах досудового розслідування встановлено, що насправді підозрюваний був забезпечений житлом у передмісті столиці і фактично у цей період проживав саме там», - повідомили у САП.

У квітні 2024 року САП та НАБУ повідомили указаній особі про підозру за ч. 2 ст. 364 КК України. Оскільки місце перебування особи не було встановлено, про підозру повідомили в порядку ст. 278, ст. 135 КПК України.

Нагадаємо, ексдепутат з квітня поточного року перебуває у міжнародному розшуку, стосовно нього здійснювалось спеціальне досудове розслідування.

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НАБУ САП

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