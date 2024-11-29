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«Укрпошта» передала ГУР 3,7 млн гривень від продажу благодійної марки

17:11, 29 листопада 2024
Поштова марка «Головне управління розвідки Міністерства оборони України» була випущена влітку минулого року.
«Укрпошта» передала ГУР 3,7 млн гривень від продажу благодійної марки
Фото: ГУР
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АТ «Укрпошта» спільно з KSE Foundation передало Головному управлінню розвідки (ГУР) Міністерства оборони України 3,7 млн грн допомоги. Кошти були зібрані завдяки продажу благодійної марки, присвяченої розвідникам.

Як повідомили в ГУР, 28 листопада генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський урочисто передав зібрані кошти.

Поштова марка «Головне управління розвідки Міністерства оборони України» була випущена влітку 2023 року накладом понад 1 млн примірників за сприяння ГУР МОУ. Завдяки її продажу вдалося зібрати суттєву суму для підтримки розвідників.

Отримані кошти спрямовані на зміцнення матеріально-технічної бази ГУР, що є важливим внеском у забезпечення успішності операцій українських захисників.

«Дякуємо всім, хто долучився до важливої акції на підтримку розвідників», — зазначили у відомстві.

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Міноборони Укрпошта

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