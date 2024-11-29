Австралія першою у світі заборонила соцмережі для дітей

В Австралії заборонили дітям до 16 років користуватись соцмережами.

Фото: depositphotos.com

Парламент Австралії ухвалив закон, який запроваджує обмеження на користування соціальними мережами для дітей віком до 16 років, пише Euronews.

Ініціатори документа завили, закон покликаний захистити австралійських дітей від шкоди, яку завдають соцмережі. Це означає, що в Австралії тепер діятимуть одні з найсуворіших законів у світі, які регулюють доступ до соціальних мереж.

«Ми робимо це для всіх батьків. Їх, як і мене, дуже турбує безпека наших дітей в інтернеті. Я хочу, щоб австралійські сім'ї знали: уряд турбується про них», - заявив прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албанезе.

У Сенаті документ підтримали 34 депутати, а проти проголосувало 19 депутатів.

Напередодні законопроект уже пройшов голосування в Палаті представників, нижній палаті парламенту, де за нього проголосували 102 депутати зі 115, а 13 виступили проти.

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