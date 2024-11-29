Практика судів
  1. У світі

Австралія першою у світі заборонила соцмережі для дітей

14:29, 29 листопада 2024
В Австралії заборонили дітям до 16 років користуватись соцмережами.
Австралія першою у світі заборонила соцмережі для дітей
Фото: depositphotos.com
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Парламент Австралії ухвалив закон, який запроваджує обмеження на користування соціальними мережами для дітей віком до 16 років, пише Euronews.

Ініціатори документа завили, закон покликаний захистити австралійських дітей від шкоди, яку завдають соцмережі. Це означає, що в Австралії тепер діятимуть одні з найсуворіших законів у світі, які регулюють доступ до соціальних мереж.

«Ми робимо це для всіх батьків. Їх, як і мене, дуже турбує безпека наших дітей в інтернеті. Я хочу, щоб австралійські сім'ї знали: уряд турбується про них», - заявив прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албанезе.

У Сенаті документ підтримали 34 депутати, а проти проголосувало 19 депутатів.

Напередодні законопроект уже пройшов голосування в Палаті представників, нижній палаті парламенту, де за нього проголосували 102 депутати зі 115, а 13 виступили проти.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

діти

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
У Верховній Раді з’явилася третя версія законопроекту про створення Вищого адміністративного суду – ним пропонується заборонити членам ГРМЕ відбирати суддів ВАС

Окрім законопроектів від заступника голови фракції Андрій Мотовиловця, міністра юстиції Ольги Стефанішиної, ще одну, третю версію законопроекту про створення Вищого адміністративного суду подав голова Комітету з питань правової політики Денис Маслов.

Профатестація для управителів ОСББ та електронна система голосування – Данило Гетманцев пояснив зміни, введені Кабміном

Як зазначив Данило Гетманцев, подекуди керувати ОСББ беруться люди, які не мають необхідних знань та підготовки, не володіють законодавством з питань, пов’язаних з управлінням такими серйозними об’єктами, як багатоквартирні будинки.

Жінок братимуть на військовий облік військовозобов’язаних після проходження базової військової служби – Комітет нацбезпеки рекомендував прийняти проект уряду

Комітет з питань національної безпеки погодив законопроект Уряду, за яким жінок, які добровільно пройдуть базову військову службу, братимуть на облік військовозобов’язаних.

Повістка не може бути оскаржена у жодному суді, тому що цей документ є лише засобом оповіщення – Верховний Суд

Верховний Суд ще раз нагадав, що обов`язок військовозобов`язаної особи з`явитись за викликом до ТЦК установлений не повісткою, а законом №2232-XII.

Чи потрібно після виділення матеріалів кримінального провадження повідомляти особі про нову підозру або про зміну раніше повідомленої підозри – позиція Верховного Суду

Верховний Суд пояснив, чи потрібно у виділеному кримінальному провадженні додатково повідомляти особі про підозру у вчиненні злочину.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Альона Мазур
    Альона Мазур
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва