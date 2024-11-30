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У ДПС роз’яснили окремі норми закону щодо підвищення податків — що чекати бізнесу

20:04, 30 листопада 2024
Законом 4015-ІХ змінено підходи до оподаткування прибутку фінансових установ, крім страхових компаній, та переглянуто ставки податку на прибуток.
У ДПС роз’яснили окремі норми закону щодо підвищення податків — що чекати бізнесу
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Як відомо, закон 4015-ІХ про підвищення податків набуде чинності 1 грудня (законопроект 11416-д). Раніше «Судово-юридична газета» аналізувала, хто та як платитиме військовий збір та інші податки.

30 листопада Державна податкова служба України оприлюднила інформаційний лист № 8/2024 щодо окремих змін до Податкового кодексу України, внесених Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у період дії воєнного стану», щодо запровадження сплати авансових внесків з податку на прибуток підприємств та податку на доходи фізичних осіб з пунктів роздрібної торгівлі пальним та оподаткування податком на прибуток банків та інших фінансових установ.

Новації Закону 4015-ІХ 

- визначення видів доходів фінансових установ (крім страхових компаній), до яких з 1.01.2025 застосовується базова (основна) ставка податку на прибуток у розмірі 25 відсотків замість 18 відсотків;

- встановлення за 2024 рік для банків підвищеної базової ставки податку на прибуток у розмірі 50 відсотків (у тому числі для сплати авансових внесків при виплаті дивідендів), (замість діючої на сьогодні базової ставки у розмірі 25 відсотків);

- заборона банкам на врахування у 2024 році непогашених податкових збитків минулих років у зменшення об’єкту оподаткування з правом на таке врахування, починаючи зі звітних періодів 2025 року до повного їх погашення;

- запроваджено сплату авансових внесків з податку на прибуток підприємств та податку на доходи фізичних осіб платниками цих податків, які здійснюють роздрібну торгівлю пальним;

- визначення з 1 січня 2025 року авансових внесків з податку на прибуток підприємств для платників, які здійснюють діяльність з торгівлі валютними цінностями у готівковій формі, у фіксованій сумі вираженій у євро замість мінімальних заробітних плат та окреме встановлення ставки для пунктів обміну іноземної валюти, які розташовані у м. Києві.

Розмір мінімальних оптово-відпускних і роздрібних цін на окремі види алкогольних напоїв

Відповідно до внесених змін розділ ХІІІ «Перехідні положення» Закону № 3817 доповнено пунктом 32, згідно з яким, починаючи з дати набрання чинності Законом № 4015 – з дня, наступного за днем опублікування:

для вин виноградних та іншої виноробної продукції застосовується розмір мінімальних оптово-відпускних і роздрібних цін на окремі види алкогольних напоїв, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2008 року № 957 (далі – Постанова № 957), збільшений на 50 відсотків;

ДПС оприлюднює на своєму вебпорталі інформацію про розмір мінімальних оптово-відпускних і роздрібних цін на окремі види алкогольних напоїв з дати набрання чинності Законом № 4015.

ДПС на виконання вимог положень пункту 32 розділу ХІІІ Закону № 3817 інформує про розмір мінімальних оптово-відпускних і роздрібних цін на окремі види алкогольних напоїв,  який встановлено Постановою № 957 з урахуванням збільшення на 50 відсотків їх розміру на вина виноградні та на іншу виноробну продукцію, з дати набрання чинності Законом № 4015, а саме:

Раніше ми писали, що нотаріуси будуть подавати податковій не податковий розрахунок, а лише відповідну інформацію про посвідчені договори, тому вони не набудуть статусу податкових агентів.

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