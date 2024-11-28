Військовий збір з зарплат зросте до 5% – Володимир Зеленський підписав закон про підвищення податків

Для кого військовий збір залишиться на рівні 1,5% – Президент підписав закон про підвищення податків.

Фото: chytomo.com

Президент Володимир Зеленський 28 листопада підписав прийнятий у жовтні парламентом закон про підвищення податків (законопроект 11416-д).

Як раніше писала «Судово-юридична газета», підвищення податків є вимогою МВФ для продовження надання фінансування України. Також у парламенті не виключають, що до закону незабаром внесуть зміни, оскільки він передбачає підвищення податків «заднім числом» з 1 жовтня.

Закон передбачає підвищення з дня набрання чинності законом ставки військового збору з 1,5% до 5% для найманих працівників.

При цьому для військовослужбовців і працівників ЗСУ, СБУ, СЗР, ГУР МО, Нацгвардії, прикордонників, УДО та ДССЗЗІ ставку залишили 1,5%.

⁠Також він передбачає встановлення з 1 жовтня 2024 року військового збору для всіх ФОП І, ІІ і ІV груп у розмірі 10% від розміру мінімальної зарплати (тобто, 800 грн щомісяця). Крім того, йдеться про ⁠встановлення з 1 жовтня 2024 року військового збору у розмірі 1% від доходу для всіх ФОП та юридичних осіб ІІІ групи єдиного податку.

Разом з тим, закон передбачає, що до складу загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку за 2022 та 2023 податкові (звітні) роки, а також за наступні податкові (звітні) роки до 31 грудня року, у якому буде припинено або скасовано воєнний стан, не включаються доходи у вигляді суми коштів чи безоплатно наданих товарів (послуг) (допомога), що надані за рахунок бюджетних коштів іноземних держав та їх державних фондів такому платнику податків та членам його сім’ї першого ступеня споріднення як особам, які постраждали внаслідок збройної агресії.

Це ж правило поширюється на всі форми надання зазначеної допомоги, у тому числі у разі її одержання як додаткове благо, а також від іноземних компаній, організацій, які здійснюють благодійну діяльність. Якщо платник податку отримував такі доходи, то його обов’язок щодо подання податкової декларації вважається виконаним і така декларація не подається.

Крім того, фінальна редакція передбачає, що нотаріус за місцем розташування державної нотаріальної контори або робочого місця приватного нотаріуса за місцем відкриття спадщини повинен буде щомісяця в порядку, встановленому відповідним розділом Податкового кодексу для податкового розрахунку, подавати до податкової інформацію, в якій зазначено відомості про видачу свідоцтв про право на спадщину, а також іншу інформацію, яку передбачає податковий розрахунок. Аналогічно нотаріуси повинні будуть подавати інформацію про посвідчення договорів дарування.

Отже, за фінальною редакцією ставка військового збору становитиме 5% для:

фізичних осіб - резидентів, які отримують доходи як з джерела їх походження в Україні, так і іноземні доходи;

фізичних осіб - резидентів, які володіють та/або користуються земельними ділянками, віднесеними до сільськогосподарських угідь, у частині мінімального податкового зобов’язання

фізичних осіб - нерезидентів, які отримують доходи з джерела їх походження в Україні.

податкових агентів.

Об'єктом оподаткування резидента є:

загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід;

доходи з джерела їх походження в Україні, які остаточно оподатковуються під час їх нарахування (виплати, надання);

іноземні доходи - доходи (прибуток), отримані з джерел за межами України

Об'єктом оподаткування нерезидента є: загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід з джерела його походження в Україні; доходи з джерела їх походження в Україні, які остаточно оподатковуються під час їх нарахування (виплати, надання).

Доходи вказаних платників військового збору, нараховані за наслідками податкових періодів до набрання чинності цим законом про підвищення податків, оподатковуються за ставкою військового збору, що діяла до набрання чинності цим законом (тобто 1,5%), незалежно від дати їх фактичної виплати (надання), крім випадків, прямо передбачених Податковим кодексом.

Ставка військового збору становитиме 10% розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня, з розрахунку на календарний місяць для фізичних осіб – підприємців – платників єдиного податку першої, другої та четвертої груп.

Військовий збір для них встановлюється з 1 жовтня 2024 року по 31 грудня року, у якому буде припинено або скасовано воєнний стан.

Для платників єдиного податку третьої групи збір становитиме 1% від доходу, визначеного згідно із статтею 292 ПК.

Військовий збір для них встановлюється з 1 жовтня 2024 року по 31 грудня року, у якому буде припинено або скасовано воєнний стан.

Для військовослужбовців та працівників Збройних Сил України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Головного управління розвідки Міністерства оборони України, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України, Управління державної охорони України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, Державної спеціальної служби транспорту – військовий збір становитиме 1,5%.

Починаючи з 1 січня року, наступного за роком, у якому буде припинено або скасовано воєнний стан, ставка збору для фізосіб знов має становити 1,5% від об’єкта оподаткування.

Автор: Наталя Мамченко

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