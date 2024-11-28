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Ставка на паніку – у ЦПД при РНБО прокоментували погрози Путіна вдарити по «центрах ухвалення рішень»

17:59, 28 листопада 2024
За словами очільника ЦПД, ставка робиться на інформаційний вплив, виключно, і створення паніки.
Ставка на паніку – у ЦПД при РНБО прокоментували погрози Путіна вдарити по «центрах ухвалення рішень»
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Російський диктатор Володимир Путін підвищує інформаційну складову залякувань словами про «центри ухвалення рішень».

Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО Андрій Коваленко.

«Путін бачить, що залякування «Кєдром», більш відомим у медіа як «Орєшнік», не спрацьовують так, як йому хотілося б. Тому він підвищує інформаційну складову цих залякувань словами про «центри ухвалення рішень». Ставка виключно на інформаційний вплив і створення паніки», – заявив Коваленко.

Він підкреслив, що Росія не змінює тактику із 2022 року.

«Реакція на це з боку демократичного світу має бути проста – посилення тиску на РФ. Мир через силу», – додав Коваленко.

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війна РНБО

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