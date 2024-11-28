Ставка на панику – в ЦПД при СНБО прокомментировали угрозы Путина ударить по «центрам принятия решений»

По словам главы ЦПД, ставка делается на информационное влияние, исключительно, и на создание паники.

Российский диктатор Владимир Путин повышает информационную составляющую запугиваний словами о «центрах принятия решений».

Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО Андрей Коваленко.

«Путин видит, что устрашение «Кедром», более известным в медиа как «Орешник», не срабатывают так, как ему хотелось бы. Поэтому он повышает информационную составляющую этих запугиваний словами о «центрах принятия решений». Ставка исключительно на информационное влияние и создание паники», – заявил Коваленко.

Он подчеркнул, что Россия не меняет тактику с 2022 года.

«Реакция на это со стороны демократического мира должна быть проста – усиление давления на РФ. Мир через силу», – добавил Коваленко.

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