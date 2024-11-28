Во Львове переименовали улицу в честь Ирины Фарион

Во Львове переименовали 133-метровую улицу Техническую.

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Депутаты Львовского городского совета приняли решение переименовать улицу Техническую в честь украинского языковеда и общественного деятеля Ирины Фарион, которая трагически погибла. Об этом сообщила пресс-служба горсовета.

Как отметил депутат Любомир Мельничук, новая улица имени Ирины Фарион соединяет два важных пространства Львова: студенческий городок Национального университета «Львовская Политехника», где она работала, и Львовский национальный университет имени Ивана Франко, где она училась. Улица также прилегает к парку Франко и расположена недалеко от исторического центра города. Ее длина составляет 133 метра.

«Очень символическое место, и чрезвычайно важно, что теперь оно будет называться легендарной Ирины Фарион», - подчеркнул депутат.

Напомним, в Днепре задержали 18-летнего парня, которого подозревают в убийстве Ирины Фарион. Стрелка идентифицировали с помощью смарт-камер видеонаблюдения. Ему объявили о подозрении по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины - умышленное убийство.

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