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У Львові перейменували вулицю на честь Ірини Фаріон

18:25, 28 листопада 2024
У Львові перейменували 133-метрову вулицю Технічну.
У Львові перейменували вулицю на честь Ірини Фаріон
Фото – Getty Images
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Депутати Львівської міської ради ухвалили рішення перейменувати вулицю Технічну на честь української мовознавиці та громадської діячки Ірини Фаріон, яка трагічно загинула. Про це повідомила пресслужба міськради.

Як зазначив депутат Любомир Мельничук, нова вулиця імені Ірини Фаріон зʼєднує два важливі простори Львова: студентське містечко Національного університету «Львівська Політехніка», де вона працювала, і Львівський національний університет імені Івана Франка, де вона навчалась. Вулиця також прилягає до парку Франка й розташована неподалік історичного центру міста. Її довжина становить 133 метри.

«Дуже символічне місце, і надзвичайно важливо, що тепер воно матиме назву легендарної Ірини Фаріон», – наголосив депутат.

Раніше у Дніпрі затримали 18-річного хлопця, якого підозрюють у вбивстві Ірини Фаріон. Стрілка ідентифікували за допомогою смарт-камер відеоспостереження. Йому оголосили про підозру з ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України — умисне вбивство.

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Львів вбивство

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