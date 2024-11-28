В Киеве возобновят работу ряда маршрутов транспорта – какой автобус больше не будет ходить

Движение временного автобусного маршрута № 16-Т «Станция метро «Героев Днепра» - Контрактовая площадь» закрывается.

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С 28 ноября в столице возобновляет работу временный трамвайный маршрут №16-К и автобусный №11-ТК. В то же время движение автобуса № 16-Т закрывают.

Об этом сообщили в КГГА.

«С 28 ноября будет возобновлена ​​работа временного трамвайного маршрута № 16-К «Станция метро «Героев Днепра» – Куреневский парк» и временного автобусного маршрута № 11-ТК «Улица Сырецкая – Контрактовая площадь», – отмечают там.

Вместе с тем, как сообщается, движение временного автобусного маршрута № 16-Т «Станция метро «Героев Днепра» - Контрактовая площадь» закрывается.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что в Киеве запускают новые автобусные маршруты через Подольский мост.

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