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В Кривом Роге мужчина с ножом пришел в ТЦК, где задержали его сына, и угрожал военнослужащим

16:47, 28 ноября 2024
В социальных сетях распространяется видео, на котором гражданский гражданин с ножом в руках проникает на территорию режимного военного объекта РТЦК и СП.
В Кривом Роге мужчина с ножом пришел в ТЦК, где задержали его сына, и угрожал военнослужащим
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В Кривом Роге на территорию ТЦК и СП проник мужчина с ножом и угрожал военнослужащим. Инцидент произошел после того, как его сына задержали сотрудники полиции и доставили в центр комплектования, сообщили на Facebook-странице Днепропетровского областного ТЦК и СП.

Причиной агрессивного поведения мужчины стала «неадекватная эмоциональная реакция» на задержание сына, который нарушил законодательство о мобилизации.

«В условиях действия правового режима военного положения, гражданский гражданин проник с ножом на территорию режимного военного объекта, угрожал оружием военнослужащим Вооруженных Сил Украины, грубо препятствовал мероприятиям мобилизации, создал угрозу для общественного порядка, за что был задержан военнослужащими РТЦК и СП», - говорится в сообщении.

На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа, и открыто уголовное производство за нарушение законодательства.

Сейчас в отношении мужчины открыто уголовное производство по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины.

«Еще раз напоминаем - военнослужащие всех ТЦК и СП - это военные с боевым опытом периодов АТО, ООС и полномасштабного вторжения рф в Украину, которые выполняют служебные обязанности в военное время в соответствии с требованиями действующего законодательства. Попытки препятствования законной деятельности военнослужащих ТЦК и СП, попытки сопротивления, нападение, оскорбления - являются противоправными и предусматривают административную и уголовную ответственность», - добавили в ТЦК.

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военные Кривой Рог ТЦК

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