У Тбілісі почали встановлювати новорічну ялинку в епіцентрі протестів

Поки що незрозуміло, як акції протесту поєднуватимуться з новорічним куточком біля будівлі парламенту.

Фото: Getty Images

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У Тбілісі біля будівлі парламенту, де відбуваються акції прихильників євроінтеграції, мерія встановила новорічну ялинку. Про це повідомляє NewsGeorgia.

Ялинку почали встановлювати на проспекті Руставелі під ранок у неділю, 8 грудня. Зазначається, що мітингувальники на той час уже розійшлися.

Поки що незрозуміло, як акції протесту поєднуватимуться з новорічним куточком біля будівлі парламенту.

«Найменше пошкодження ялинки буде приводом для заяв влади про те, що протестувальники позбавляють дітей свята», - йдеться в публікації.

Водночас вказується, що збір акції протесту заявлено 8 грудня о 15:00 на площі Республіки.

Як повідомляють у News Georgia, ніч на 8 грудня пройшла без розгону демонстрантів, проте повідомлялося про окремі напади на учасників акцій протесту.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», у Грузії поновилися протести. Учасники висувають вимоги щодо проведення нових парламентських виборів та відставки уряду. Спецназівці розганяють учасників акції, застосовуючи водомети та сльозогінний газ.

Прем'єр-міністр Кобахідзе заявив, що в Грузії не буде сценарію українського «Майдану».

Фото: newsgeorgia

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