Какие обязанности работодателя при трудоустройстве лиц с инвалидностью

Специалисты Гоструда привели правила трудоустройства лиц с инвалидностью.

Иллюстративное фото из открытых источников

Юго-Восточное межрегиональное управление Государственной службы по вопросам труда напомнило обязанности работодателя, трудоустраивающего лиц с инвалидностью.

В частности, работодатель имеет:

выделить и создать рабочие места для трудоустройства лиц с инвалидностью, в частности, специальные рабочие места;

создать для лиц с инвалидностью условия труда с учетом индивидуальных реабилитационных программ;

обеспечить социально-экономические гарантии, предусмотренные действующим законодательством;

предоставить Государственной службе занятости информацию, необходимую для организации трудоустройства лиц с инвалидностью;

предоставлять отчетность Фонда социальной защиты инвалидов.

Кроме того, работодатель может получить от государства компенсацию фактических затрат на обустройство рабочих мест трудоустроенных лиц с инвалидностью.

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