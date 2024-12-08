Какие обязанности работодателя при трудоустройстве лиц с инвалидностью

14:31, 8 декабря 2024
Специалисты Гоструда привели правила трудоустройства лиц с инвалидностью.
Иллюстративное фото из открытых источников
Юго-Восточное межрегиональное управление Государственной службы по вопросам труда напомнило обязанности работодателя, трудоустраивающего лиц с инвалидностью.
В частности, работодатель имеет:
- выделить и создать рабочие места для трудоустройства лиц с инвалидностью, в частности, специальные рабочие места;
- создать для лиц с инвалидностью условия труда с учетом индивидуальных реабилитационных программ;
- обеспечить социально-экономические гарантии, предусмотренные действующим законодательством;
- предоставить Государственной службе занятости информацию, необходимую для организации трудоустройства лиц с инвалидностью;
- предоставлять отчетность Фонда социальной защиты инвалидов.
Кроме того, работодатель может получить от государства компенсацию фактических затрат на обустройство рабочих мест трудоустроенных лиц с инвалидностью.
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