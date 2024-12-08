В Ровно будут судить двух братьев, которые подожгли магазин «коктейлями Молотова»

Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы.

Фото: Ровенская областная прокуратура

До 10 лет тюрьмы грозит братьям, которые подожгли магазин в Ровно. Об этом сообщает Ровенская областная прокуратура.

Так, в суд направлен обвинительный акт в отношении двух жителей Луцка, которым инкриминируют законченное покушение на умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное путем поджога по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 194 УК) Украины).

Установлено, что два брата, 21 и 22 лет, по заказу неустановленного лица договорились поджечь помещение одного из мебельных магазинов в Ровно.

Ночью 12 июля 2024 года они бросили две бутылки с «коктейлем Молотова» на стеклянный фасад помещения, однако сжечь магазин им не удалось, пламя потушили свидетели и выехавшие на место происшествия сотрудники полиции охраны.

Молодые люди после преступления скрылись, но правоохранители в ходе следствия установили их лица. В настоящее время злоумышленники признают свою вину в полном объеме и убеждают, что раскаиваются.

Следствие по заказчику еще продолжается.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 10 лет.

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