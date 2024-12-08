Практика судов
  1. В Украине

В Ровно будут судить двух братьев, которые подожгли магазин «коктейлями Молотова»

14:13, 8 декабря 2024
Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы.
В Ровно будут судить двух братьев, которые подожгли магазин «коктейлями Молотова»
Фото: Ровенская областная прокуратура
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

До 10 лет тюрьмы грозит братьям, которые подожгли магазин в Ровно. Об этом сообщает Ровенская областная прокуратура.

Так, в суд направлен обвинительный акт в отношении двух жителей Луцка, которым инкриминируют законченное покушение на умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное путем поджога по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 194 УК) Украины).

Установлено, что два брата, 21 и 22 лет, по заказу неустановленного лица договорились поджечь помещение одного из мебельных магазинов в Ровно.

Ночью 12 июля 2024 года они бросили две бутылки с «коктейлем Молотова» на стеклянный фасад помещения, однако сжечь магазин им не удалось, пламя потушили свидетели и выехавшие на место происшествия сотрудники полиции охраны.

Молодые люди после преступления скрылись, но правоохранители в ходе следствия установили их лица. В настоящее время злоумышленники признают свою вину в полном объеме и убеждают, что раскаиваются.

Следствие по заказчику еще продолжается.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 10 лет.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

прокуратура Ровно обвинительный акт

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Спортсмены и дальше могут рекламировать азартные игры – принят закон о борьбе с лудоманией

Трансляции футбольных матчей и дальше могут сопровождаться рекламой азартных игр – Верховная Рада приняла закон.

Принятие закона о том, чтобы украинцы за границей дистанционно платили штрафы от ТЦК в Резерв+ станет сервисным шагом – Катерина Черногоренко

По словам заместителя министра обороны Черногоренко, дистанционная уплата штрафов в Резерв+ каждым украинцем и украинкой за рубежом, нарушившими военный учет, станет значительным сервисным шагом.

В Украине может появиться полноценный суд присяжных – Верховная Рада одобрила законопроект

Депутаты решили поддержать создание суда присяжных в Украине и проголосовали законопроект, поданный 4 года назад.

Наша задача сейчас – сохранить конкурс в апелляцию – ВККС

В ВККС напомнили, что при необходимости преодоления 75% барьера за этап IQ-теста, кандидатов на должности судей апелляционных судов останется меньше, чем вакансий.

Верховному Суду удается обеспечивать баланс между объемами поступлений и рассмотрения, но нам крайне необходимо кадровое усиление – более 40 должностей вакантны – председатель Верховного Суда Станислав Кравченко, интервью

О том, как можно подытожить семь лет работы, есть ли необходимость в пересмотре структуры Верховного Суда, и о новых вызовах, возникших перед Верховным Судом, «Судебно-юридической газете» в эксклюзивном интервью рассказал его председатель Станислав Кравченко.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олександра Вітушинська
    Олександра Вітушинська
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Любов Коваль
    Любов Коваль
    суддя Центрального апеляційного господарського суду
  • Андрій Леонтович
    Андрій Леонтович
    суддя Київського окружного адміністративного суду