У Рівному судитимуть двох братів, які підпалили магазин «коктейлями Молотова»

Зловмисникам загрожує до 10 років ув’язнення.

Фото: Рівненська обласна прокуратура

До 10 років ув’язнення загрожує братам, які підпалили магазин у Рівному. Про це повідомляє Рівненська обласна прокуратура.

Так, до суду скеровано обвинувальний акт стосовно двох жителів Луцька, яким інкримінують закінчений замах на умисне знищення чужого майна, вчиненого шляхом підпалу за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 194 КК України).

Встановлено, що двоє братів, 21 і 22 років, на замовлення невстановленої особи домовилися підпалити приміщення одного із меблевих магазинів у Рівному.

Вночі 12 липня 2024 року вони кинули дві пляшки з «коктейлем Молотова» на скляний фасад приміщення, однак спалити магазин їм не вдалося, полум’я загасили свідки та працівники поліції охорони, які виїхали на місце події за викликом.

Молодики після злочину втекли, але правоохоронці у ході слідства встановили їхні особи. Наразі зловмисники визнають свою вину у повному обсязі і переконують, що розкаюються.

Слідство щодо замовника ще триває.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 10 років.

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