Як отримати свідоцтва про смерть чи народження, що настали на тимчасово окупованій території

Щоб встановити факт смерті, що настав на тимчасово окупованій території, та отримати відповідне свідоцтво українського зразка, потрібно звертатися до суду.

Координаційний центр з надання безоплатної правової допомоги роз’яснив, як отримати свідоцтва українського зразка про смерть чи народження, що настали на тимчасово окупованій території.

Так, щоб встановити факт смерті, що настав на тимчасово окупованій території, та отримати відповідне свідоцтво українського зразка, потрібно звертатися до суду. Встановити факт народження в окупації можна як без суду, так і в судовому порядку. Такі справи суди мають розглядати невідкладно. Судовий збір не стягується.

Важливо збирати усі документи

Суд не «легалізує» документи, видані окупантами, а встановлює факт, що має юридичне значення. Для цього він може брати до уваги, зокрема, медичні документи, що видані на окупованій території.

Тому важливо отримувати в медичних установах усі документи, які можуть засвідчити відповідний факт, наприклад: лікарське свідоцтво про смерть, медичне свідоцтво про народження тощо.

Прийняття таких документів не означає співпрацю з окупаційною владою. Тож не варто остерігатися їх отримувати.

Також важливо зробити копії (фото) усіх отриманих документів та зберігати їх у надійному місці, наприклад, у хмарному сховищі, флешці тощо.

Як отримати свідоцтво про смерть

Коротко процедура така: родич звертається до ДРАЦСу по видачу свідоцтва про смерть. ДРАЦС йому письмово відмовляє. Родич встановлює факт смерті у суді та з рішенням суду повторно звертається до ДРАЦСу — і отримує документ.

Тож, заяву до суду про встановлення смерті можуть подавати лише люди, які мають родинний зв’язок з померлим. Щоб суд виніс рішення про встановлення факту смерті на ТОТ потрібні докази, які підтверджують, що ця людина справді померла. Для підтвердження можуть залучатися свідки, однак самих лише їхніх слів чи показів недостатньо. Потрібні документи, наприклад:

лікарське свідоцтво про смерть;

довідка про причину смерті;

свідоцтво про смерть.

Якщо паперовий оригінал отримати неможливо, це може бути його сканована копія чи фото.

Додатковими доказами можуть бути фото з місця поховання, копії договорів про придбання ритуальних послуг і покази свідків.

Процедура встановлення

Родичі померлого мають зібрати усі наявні докази та звернутися з ними до ДРАЦСу. У ДРАЦСі мають видати письмову відмову, оскільки ДРАЦС не реєструє смерть на підставі документів, виданих на ТОТ. Також у ДРАЦСі мають порадити звернутися до суду.

Якщо ДРАЦС не видав письмову відмову і відмовляється це робити — звертайтеся до них офіційно через письмове звернення. Оскільки, відповідно до Закону України «Про звернення громадян», кожне звернення має бути зареєстроване і на кожне має бути відповідь.

Далі можна подавати заяву про встановлення факту смерті на ТОТ до будь-якого суду, незалежно від місця реєстрації.

Якщо суд встановить факт смерті на ТОТ, то це рішення набуває законної сили з моменту його прийняття і підлягає негайному виконанню. Далі можна повторно звертатися до ДРАЦС по свідоцтво про смерть.

Кому держава гарантує безоплатну допомогу зі зверненням до суду

Переселенцям, людям з низьким доходом, люди з інвалідністю, які отримують низьку пенсію чи соціальну допомогу, ветеранам війни, членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, члени сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України, дітям. Ці категорії громадян можуть звертатися по допомогу не лише щодо встановлення фактів смерті чи народження, а й щодо інших питань.

Як отримати свідоцтво про народження

Якщо дитина народилася на тимчасово окупованій території, її батьки мають право отримати свідоцтво про народження українського зразка. Зараз є дві процедури державної реєстрації народження дитини на ТОТ: позасудова та за судовим рішенням.

Позасудовий спосіб

Щоб ним скористатися, потрібно отримати медичне свідоцтво про народження дитини та обов’язково зробити та зберегти його копію чи фото. Оскільки оригінал доведеться віддати органу реєстрації актів цивільного стану на ТОТ.

Електронну копію цієї медичної довідки разом із заявою про державну реєстрацію народження, складеною у довільній формі, та копіями інших документів, необхідних для такої реєстрації, потрібно надіслати на адресу електронної пошти відділу державної реєстрації актів цивільного стану у Чернівецькій області Управління державної реєстрації Південно-Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції України у Івано-Франківську.

Заява про державну реєстрацію народження має містити відомості про:

дитину (прізвище, власне ім’я та (за наявності) по батькові, стать, дату народження, місце народження);

матір та батька (прізвище, власне ім’я та (за наявності) по батькові, дату народження, громадянство, зареєстроване місце проживання (за наявності), реквізити паспорта або паспортного документа, що посвідчує особу).

Якщо заява про державну реєстрацію народження подається не батьками дитини чи одним з них, додатково зазначаються відомості про заявника (прізвище, власне ім’я та (за наявності) по батькові, реквізити паспорта або паспортного документа, що посвідчує особу).

Якщо в наданих документах немає розбіжностей, оформлюється свідоцтво про народження. Якщо розбіжності виявлять, встановити факт народження дитини на ТОТ можна буде у судовому порядку.

Свідоцтво про народження оформлюється в день складання актового запису про народження та залишається у відділі державної реєстрації актів цивільного стану, а заявнику на адресу електронної пошти надсилається його сканована копія та роз’яснюється порядок подальшого отримання оригіналу свідоцтва.

Так, отримати свідоцтво про народження та у випадках, передбачених законодавством, витяг з Реєстру про державну реєстрацію народження мають право заявник, батьки дитини (один з них), баба, дід, повнолітні брат та сестра, тітка, дядько, мачуха, вітчим дитини або їх представник, що діє на підставі нотаріально посвідченої довіреності чи одного з документів, що посвідчують повноваження відповідно до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», а також Уповноважений Верховної Ради України з прав людини особисто або через свого представника.

Позасудова процедура гарантована Наказом Міністерства юстиції України «Про впорядкування відносин з державної реєстрації народження та отримання документів про народження в умовах воєнного стану» мешканцям територій, які були окуповані після 24 лютого 2024 року.

Судовий спосіб

Якщо батьки на підконтрольній Україні території, то щоб отримати свідоцтво про народження дитини українського зразка на підставі судового рішення, потрібно звернутися до суду з позовною заявою про встановлення факту народження дитини на ТОТ. Разом з заявою надаються копії документів, що підтверджують факт народження, зокрема медичної довідки.

Якщо батьки дитини перебувають на ТОТ і мають електронний цифровий підпис, вони можуть самостійно звернутися до суду через систему Електронний суд.

У цьому випадку є певна особливість — заявник має надати суду підтвердження, що він самостійно надіслав цю заяву іншим учасникам судового процесу — територіальному відділу ДРАЦС.

Тож спочатку треба надіслати заяву до ДРАЦС електронною поштою і зробити скріншот, який і буде підтвердженням.

Рішення суду про встановлення факту народження отримують заявники, також воно відправляється на виконання до ДРАЦС, який має видати свідоцтво.

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