США збережуть присутність на сході Сирії, — представник Пентагону

У Міноборони зазначили, що Штати продовжать підтримувати свою присутність на сході Сирії.

Сполучені Штати Америки збережуть присутність на сході Сирії. Про це заявив заступник помічника міністра оборони США з питань Близького Сходу Деніел Шапіро, передає Reuters.

За його словами, США продовжать підтримувати свою присутність на сході Сирії і вживатимуть заходів, необхідних для запобігання відродженню терористичної «Ісламської держави».

Шапіро закликав усі сторони захищати цивільне населення, особливо меншини, і поважати міжнародні норми.

Як повідомлялося, у Сирії 8 грудня відбувся переламний момент. Так, повстанці захопили столицю країни Дамаск та оголосили про повне повалення режиму Башара Асада.

За даними джерел, президент Сирії Башар Асад «з високою ймовірністю» загинув в авіакатастрофі.

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