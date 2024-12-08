Практика судів
  1. В Україні

Скільки трудових договорів із нефіксованим робочим часом може бути у одного роботодавця

12:24, 8 грудня 2024
Кількість трудових договорів із нефіксованим робочим часом у одного роботодавця не може перевищувати 10% загальної кількості трудових договорів, стороною яких є цей роботодавець.
Скільки трудових договорів із нефіксованим робочим часом може бути у одного роботодавця
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Управління інспекційної діяльності у Запорізькій області Південно-Східного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці роз’яснило, скільки трудових договорів із нефіксованим робочим часом може бути у одного роботодавця.

Так, до управління зателефонував роботодавець. Його цікавило, скільки трудових договорів із нефіксованим робочим часом він має право укласти.

Інспектор праці роз’яснила, що, відповідно до ст. 21-1 КЗпП, кількість трудових договорів із нефіксованим робочим часом у одного роботодавця не може перевищувати 10 відсотків загальної кількості трудових договорів, стороною яких є цей роботодавець. Якщо він використовує працю менш ніж 10 працівників, то може укладати не більше одного трудового договору з нефіксованим робочим часом.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

Держпраці

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
В Україні може з’явитися повноцінний суд присяжних – Верховна Рада схвалила законопроект

Депутати вирішили підтримати створення суду присяжних в Україні і проголосували законопроект, поданий 4 роки тому.

Наше завдання зараз – зберегти конкурс в апеляцію – ВККС

У ВККС нагадали, що за умови необхідності подолання 75% бар’єру за етап IQ-тесту, кандидатів на посади суддів апеляційних судів залишиться менше, ніж вакансій.

Верховному Суду вдається забезпечувати баланс між обсягами надходжень і розгляду, але нам вкрай необхідне кадрове підсилення – понад 40 посад є вакантними – голова Верховного Суду Станіслав Кравченко, інтерв’ю

Про те, як можна підсумувати сім років роботи, чи є потреба у перегляді структури Верховного Суду, та про нові виклики, які постали перед Верховним Судом, «Судово-юридичній газеті» в ексклюзивному інтерв’ю розповів його голова Станіслав Кравченко.

Громадян, яких сліпим жеребом виберуть кандидатами у присяжні з реєстру, оштрафують в разі ігнорування виклику до суду – Рада підтримала законопроект

Прийнятий за основу депутатами законопроект в якості «пряника» присяжним пропонує оплату, виходячи з посадового окладу судді, а в якості «батога» – штрафи у разі ігнорування обов’язку бути присяжним.

Командир роти отримав десять діб гауптвахти за те, що його підлеглі самовільно залишили частину – рішення суду

Лейтенанта визнали винним у масовому залишені його підлеглими військової частини.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олександра Вітушинська
    Олександра Вітушинська
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Любов Коваль
    Любов Коваль
    суддя Центрального апеляційного господарського суду
  • Андрій Леонтович
    Андрій Леонтович
    суддя Київського окружного адміністративного суду