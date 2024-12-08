Кількість трудових договорів із нефіксованим робочим часом у одного роботодавця не може перевищувати 10% загальної кількості трудових договорів, стороною яких є цей роботодавець.

Управління інспекційної діяльності у Запорізькій області Південно-Східного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці роз’яснило, скільки трудових договорів із нефіксованим робочим часом може бути у одного роботодавця.

Так, до управління зателефонував роботодавець. Його цікавило, скільки трудових договорів із нефіксованим робочим часом він має право укласти.

Інспектор праці роз’яснила, що, відповідно до ст. 21-1 КЗпП, кількість трудових договорів із нефіксованим робочим часом у одного роботодавця не може перевищувати 10 відсотків загальної кількості трудових договорів, стороною яких є цей роботодавець. Якщо він використовує працю менш ніж 10 працівників, то може укладати не більше одного трудового договору з нефіксованим робочим часом.

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