Сколько трудовых договоров с нефиксированным рабочим временем может быть у одного работодателя

Количество трудовых договоров с нефиксированным рабочим временем у одного работодателя не может превышать 10% от общего количества трудовых договоров, стороной которых является этот работодатель.

Управление инспекционной деятельности в Запорожской области Юго-Восточного межрегионального управления Государственной службы по вопросам труда разъяснило, сколько трудовых договоров с нефиксированным рабочим временем может находиться у одного работодателя.

Так, в управление позвонил работодатель. Его интересовало, сколько трудовых договоров с нефиксированным рабочим временем он вправе заключить.

Инспектор труда разъяснила, что, согласно ст. 21-1 КЗоТ количество трудовых договоров с нефиксированным рабочим временем у одного работодателя не может превышать 10 процентов общего количества трудовых договоров, стороной которых является этот работодатель. Если он использует труд менее 10 работников, то может заключать не более одного трудового договора с нефиксированным рабочим временем.

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