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Музыкальная индустрия может потерять значительную часть доходов из-за развития искусственного интеллекта

12:42, 8 декабря 2024
Сотрудники музыкальной индустрии к 2028 году могут потерять до 25% своих доходов из-за активного развития искусственного интеллекта.
Музыкальная индустрия может потерять значительную часть доходов из-за развития искусственного интеллекта
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Исследователи прогнозируют, что музыкальная индустрия потеряет почти четверть доходов из-за искусственного интеллекта в ближайшие четыре года. Соответствующие результаты представило исследование Международной конфедерации обществ авторов и композиторов (CISAC),

В частности, работники музыкальной индустрии к 2028 году могут потерять до 25% своих доходов из-за активного развития генеративного искусственного интеллекта.

Прогнозируется, что объем рынка генеративного искусственного интеллекта вырастет с 3 млрд. евро в год до прогнозируемых 64 млрд. евро.

ИИ может обеспечить огромную прибыль технологическим компаниям, но права авторов и их доходы останутся под угрозой. Согласно отчету, без регуляции ИИ приведет к двум основным проблемам для художников: несанкционированное использование их работ в моделях искусственного интеллекта уменьшит доходы от авторского права, а также сократит количество рабочих возможностей, поскольку генеративные технологии начнут конкурировать с людьми в создании контента.

Президент CISAC, бывший участник ABBA Бьорн Ульвеус, отметил, что Австралия и Новая Зеландия демонстрируют пример эффективного регулирования ИИ, помогающего защищать права создателей.

«Австралия разрабатывает стандарты политики, одновременно способствующие развитию технологий и защищающих творческие индустрии. Эти решения окажут влияние не только на эти страны, но и на весь мир», — заявил Ульвеус.

Гендиректор APRA AMCOS Дин Ормстон призвал правительства мира действовать решительно.

«Творцы должны больше потерять. Индустрия базируется на человеческом творчестве, и нам необходимо защитить как современную культуру, так и культурное наследие коренных народов, которое может эксплуатировать искусственный интеллект», - подчеркнул он.

Исследование также указывает, что к 2028 году генеративный ИИ составит 20% доходов традиционных стриминговых платформ и 60% доходов музыкальных библиотек. Между тем, разработчики и поставщики ИИ в музыкальной индустрии получат 4 млрд евро прибыли, тогда как в секторе аудиовизуального контента этот показатель достигнет 5 млрд евро.

«Искусственный интеллект может стать инструментом для раскрытия новых возможностей, но если регуляции будут слабыми, он нанесет значительный ущерб карьерам и доходам создателей», - отметил Ульвеус.

Он подчеркнул, что именно решение политиков определят, сможет ли ИИ стать инструментом человеческой креативности или превратится в ее главную угрозу.

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искусственный интеллект ИИ музыкальная индустрия

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