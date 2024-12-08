Музична індустрія може втратити значну частину доходів через розвиток штучного інтелекту

Працівники музичної індустрії до 2028 року можуть втратити до 25% своїх доходів через активний розвиток штучного інтелекту.

Дослідники прогнозують, що музична індустрія втратить майже чверть доходів через штучний інтелект у найближчі чотири роки. Відповідні результати представило дослідження Міжнародної конфедерації товариств авторів і композиторів (CISAC),

Зокрема, працівники музичної індустрії до 2028 року можуть втратити до 25 % своїх доходів через активний розвиток генеративного штучного інтелекту.

Прогнозується, що обсяг ринку генеративного штучного інтелекту зросте з 3 млрд євро на рік до прогнозованих 64 млрд євро.

ШІ може забезпечити величезні прибутки технологічним компаніям, але права авторів та їхні доходи залишаться під загрозою. Згідно зі звітом, без регуляції ШІ спричинить дві основні проблеми для митців: несанкціоноване використання їхніх робіт у моделях штучного інтелекту зменшить доходи від авторського права, а також скоротить кількість робочих можливостей, оскільки генеративні технології почнуть конкурувати з людьми у створенні контенту.

Президент CISAC, колишній учасник ABBA Бйорн Ульвеус, наголосив, що Австралія та Нова Зеландія демонструють приклад ефективного регулювання ШІ, яке допомагає захищати права творців.

«Австралія розробляє стандарти політики, які одночасно сприяють розвитку технологій і захищають творчі індустрії. Ці рішення вплинуть не лише на ці країни, але й на весь світ», — заявив Ульвеус.

Гендиректор APRA AMCOS Дін Ормстон закликав уряди світу діяти рішуче.

«Творці мають найбільше втратити. Індустрія базується на людській творчості, і нам необхідно захистити як сучасну культуру, так і культурну спадщину корінних народів, яку може експлуатувати штучний інтелект», — наголосив він.

Дослідження також вказує, що до 2028 року генеративний ШІ становитиме 20 % доходів традиційних стримінгових платформ та 60 % доходів музичних бібліотек. Тим часом розробники та постачальники ШІ в музичній індустрії отримають 4 млрд євро прибутку, тоді як у секторі аудіовізуального контенту цей показник сягне 5 млрд євро.

«Штучний інтелект може стати інструментом для розкриття нових можливостей, але якщо регуляції будуть слабкими, він завдасть значної шкоди кар'єрам і доходам творців», — зазначив Ульвеус.

Він наголосив, що саме рішення політиків визначать, чи зможе ШІ стати інструментом людської креативності, чи перетвориться на її головну загрозу.

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