Президент Сирии Башар Асад «с высокой вероятностью» погиб в авиакатастрофе — Reuters

В полете самолет резко развернулся, а затем исчез с радаров.

Как сообщалось, в Сирии 8 декабря произошел переломный момент. Так, повстанцы захватили столицу страны Дамаск и объявили о полном свержении режима Башара Асада.

Президент Сирии Башар Асад мог погибнуть в авиакатастрофе. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, назвавшие это «весьма вероятным».

Агентство со ссылкой на данные сервиса Flightradar24 пишет, что незадолго до захвата Дамаска повстанцами самолет авиакомпании Syrian Air вылетел из аэропорта сирийской столицы. Кто находился на борту, точно неизвестно.

Предполагают, что это мог быть Асад. Самолет летел на запад страны, который остается под контролем лояльных Асаду алавитов.

В полете самолет неожиданно повернул в другую сторону, а затем скрылся с радаров.

Однако есть вариант, что самолет не сбили, а у него отключился транспондер – устройство, передающее сигналы.

«Он исчез с радаров, возможно, потому что выключили транспондер, но я считаю, что вероятно, что самолет был сбит», — цитирует свой источник в Сирии агентство.

В то же время местонахождение самолета ИЛ-76 до сих пор не обнаружено. CNN сообщает, что повстанцы допрашивают сирийских военных и сотрудников разведки, которые могут знать о местонахождении Асада.

По данным источников, знакомых с операциями повстанцев, сейчас ведутся активные поиски Башара Асада.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.