Закупка генераторов с убытком в 400 тысяч гривен — объявлено подозрение экс-начальнику одного из коммунальных предприятий Киевщины

Подозреваемый подписал указанный договор, не проверив обоснование стоимости генератора.

Иллюстративное фото из открытых источников

В Киевской области сообщили о подозрении в служебной халатности более чем в 400 тысяч гривен при закупке генераторов бывшему начальнику одного из коммунальных предприятий.

Указывается, что во время пребывания в должности экс-начальник одного из коммунальных предприятий Бориспольской области подписал договор на закупку генераторов, не соответствующий рыночной стоимости, чем нанес ущерб местному бюджету.

Следователи в ходе проведения досудебного расследования установили, что предприятие заключило договор с обществом на приобретение источника резервного энергопитания, что будет обеспечивать работу водопроводно-канализационного хозяйства.

Так, 65-летний подозреваемый подписал указанный договор, не проверив обоснование стоимости генератора.

Следователи, при процессуальном руководстве Бориспольской окружной прокуратуры сообщили фигуранту о подозрении по факту служебной халатности, что повлекло тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины).

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