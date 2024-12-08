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Закупка генераторов с убытком в 400 тысяч гривен — объявлено подозрение экс-начальнику одного из коммунальных предприятий Киевщины

11:30, 8 декабря 2024
Подозреваемый подписал указанный договор, не проверив обоснование стоимости генератора.
Закупка генераторов с убытком в 400 тысяч гривен — объявлено подозрение экс-начальнику одного из коммунальных предприятий Киевщины
Иллюстративное фото из открытых источников
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В Киевской области сообщили о подозрении в служебной халатности более чем в 400 тысяч гривен при закупке генераторов бывшему начальнику одного из коммунальных предприятий.

Указывается, что во время пребывания в должности экс-начальник одного из коммунальных предприятий Бориспольской области подписал договор на закупку генераторов, не соответствующий рыночной стоимости, чем нанес ущерб местному бюджету.

Следователи в ходе проведения досудебного расследования установили, что предприятие заключило договор с обществом на приобретение источника резервного энергопитания, что будет обеспечивать работу водопроводно-канализационного хозяйства.

Так, 65-летний подозреваемый подписал указанный договор, не проверив обоснование стоимости генератора.

Следователи, при процессуальном руководстве Бориспольской окружной прокуратуры сообщили фигуранту о подозрении по факту служебной халатности, что повлекло тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины).

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Национальная полиция полиция Киевская область подозреваемый генератор

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