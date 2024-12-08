Стало известно, имеет ли право на ежегодный дополнительный отпуск уборщица

Уборщики имеют право на ежегодный дополнительный отпуск за особый характер труда продолжительностью до 4 календарных дней.

Специалисты Юго-Восточного межрегионального управления Государственной службы по вопросам труда разъяснили, имеет ли право на ежегодный дополнительный отпуск уборщица.

Согласно статье 8 Закона Украины «Об отпусках», ежегодные дополнительные отпуска за особый характер труда предоставляются отдельным категориям работников, работа которых связана с повышенной нервно-эмоциональной и интеллектуальной нагрузкой или выполняется в особых природных географических и геологических условиях и условиях повышенного риска здоровье.

Согласно разделу «Общие профессии по всем отраслям хозяйства» Список производств, работ, профессий и должностей работников, работа которых связана с повышенной нервно-эмоциональной и интеллектуальной нагрузкой или выполняется в особых естественных географических и геологических условиях и условиях повышенного риска для здоровья, уборщики служебных помещений, занятые уборкой общих уборных и санузлов, имеющих право на ежегодный дополнительный отпуск за особый характер труда продолжительностью до 4 календарных дней. Конкретная продолжительность такого отпуска устанавливается коллективным или трудовым договором в зависимости от времени занятости работника в этих условиях.

В соответствии с пунктом 7 Порядка применения Списка производств, работ, профессий и должностей работников, работа которых связана с повышенной нервно-эмоциональной и интеллектуальной нагрузкой или выполняется в особых условиях и условиях повышенного риска для здоровья, что дает право на ежегодный дополнительный отпуск. за особый характер труда в расчет времени, дающего право работнику на отпуск, засчитываются дни, когда он фактически был занят на работах с особым характером труда, то есть в этом случае – уборкой общих туалетов и санузлов, не менее половины продолжительности рабочего дня, установленного для этих работников.

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