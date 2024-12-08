Трамп заявил, что Украине «следует немедленно прекратить огонь и начать переговоры с РФ»

Он также заявил, что Украина в войне якобы «потеряла 400 тысяч солдат», а потери среди гражданских он назвал еще больше.

Фото: Getty Images

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что Украине и РФ нужно немедленно прекратить огонь и начать переговоры. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

В частности, Трамп отреагировал на падение режима Башара Асада в Сирии.

«Асада больше нет. Он сбежал из своей страны. Его защитник, Россия, Россия, Россия во главе с Путиным больше не был заинтересован в его защите.

России вообще не было смысла там быть. Они потеряли всякий интерес к Сирии из-за Украины, где около 600 000 русских солдат лежат ранеными или мертвыми в войне, которая никогда не должна была начаться и может продолжаться вечно.

Россия и Иран сейчас находятся в ослабленном состоянии, одна из-за Украины и плохой экономики, другая из-за Израиля и его военных успехов», — написал избранный президент США.

Трамп также заявил, что Украина якобы «потеряла в войне 400 000 солдат и гораздо больше гражданских».

В результате Трамп призвал немедленно прекратить огонь и начать переговоры между Украиной и РФ.

«Необходимо прекратить огонь и начать переговоры. Слишком много жизней утрачено бессмысленно, слишком много семей разрушено, и если это будет продолжаться, это может превратиться в нечто гораздо большее и гораздо хуже. Я хорошо знаю Владимира. Пора его действовать. Китай может помочь. Мир ждет!» – заявил он.

Как сообщалось, в Париже 7 декабря состоялась встреча Зеленского, Трампа и Макрона - она ​​длилась 35 минут.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.