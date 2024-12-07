У Парижі відбулася зустріч Зеленського, Трампа та Макрона — вона тривала 35 хвилин, відео

Тристороння зустріч тривала 35 хвилин, — розповів речник Зеленського Сергій Никифоров.

У Єлисейському палаці у суботу, 7 грудня, відбулася зустріч Президента Володимира Зеленського з обраним президентом США Дональдом Трампом та президентом Франції Еммануелем Макроном.

Тристороння зустріч тривала 35 хвилин. Тепер лідери відправляться на церемонію відкриття Собору Паризької Богоматері, повідомив речник Зеленського Сергій Никифоров.

Володимир Зеленський у Телеграм повідомив, про що спілкувався із Трампом і Макроном. Лідери обговорили ситуацію на полі бою та справедливий мир для України.

Зеленський підкреслив, що мир завдяки силі можливий.

"Ми всі хочемо завершити цю війну якнайшвидше та справедливо. Домовилися працювати далі. Мир завдяки силі можливий", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, що Зеленський перебуває у Парижі, де сьогодні, 7 грудня, відбудеться церемонія відкриття Нотр-Даму, який відремонтували після пожежі 2019 року. Глави держав та урядів близько 40 країн світу візьмуть участь у цьому заході.

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