Стало відомо, як будуть вимикати світло 8 грудня

Графіки відключення світла триватимуть лише кілька годин.

Фото: Getty Images

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В Укренерго повідомили, що у неділю, 8 грудня, графіки відключення світла в Україні будуть коротшими.

Зазначається, що для побутових споживачів завтра застосовуватимуть одну чергу відключень з 14:00 до 18:00.

Водночас, для промисловості та бізнесу графіки обмеження потужності діятимуть з 09:00 до 19:00.

"Ремонтні роботи тривають. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання", - наголосили в Укренерго.

У відомстві додали, що час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитися.

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