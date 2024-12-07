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Президент Зеленський зустрівся з Трампом та Макроном у Парижі

18:29, 7 грудня 2024
У Єлисейському палаці почалась зустріч Зеленського з Трампом та Макроном.
Президент Зеленський зустрівся з Трампом та Макроном у Парижі
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Президент Володимир Зеленський, який прибув до столиці Франції на церемонію відкриття Собору Паризької Богоматері, зустрівся із президентом Франції Емманюелем Макроном і обраним президентом США Дональдом Трампом. Про це повідомляє BFMTV.

Ця тристороння зустріч проходить у Єлисейському палаці. 

Нагадаємо, що Зеленський перебуває у Парижі, де сьогодні, 7 грудня, відбудеться церемонія відкриття Нотр-Даму, який відремонтували після пожежі 2019 року. Глави держав та урядів близько 40 країн світу візьмуть участь у цьому заході. 

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Дональд Трамп Франція Володимир Зеленський Емманюель Макрон

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