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Доплата до пенсії у 20% — хто може претендувати

20:20, 7 грудня 2024
Пенсіонери, які проживають у гірських населених пунктах, отримають надбавку.
Доплата до пенсії у 20% — хто може претендувати
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Пенсіонери, що офіційно мешкають у гірських районах України, можуть отримати спеціальну надбавку до своєї пенсії в розмірі 20%. 

Закон "Про статус гірських населених пунктів в Україні" ухвалений у 1995 році, визначає, що жителі гірських територій мають право на підвищення пенсійних виплат. 

Це пов’язано зі складними умовами проживання:

  • недостатньо розвинена сфера застосування праці;
  • обмежена транспортна доступність;
  • нерозвинена система соціально-побутового обслуговування.

За яких умов надається ця надбавка:

  • особа офіційно проживає у гірському населеному пункті;
  • громадянин оформив статус мешканця гірського населеного пункту;
  • особа має посвідчення про вказаний статус.

Щоб оформити документи, необхідно звернутись до одного з таких органів:

  • ЦНАП;
  • сільська чи міська рада;
  • органи місцевого самоврядування.

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