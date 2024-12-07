Доплата до пенсії у 20% — хто може претендувати

Пенсіонери, що офіційно мешкають у гірських районах України, можуть отримати спеціальну надбавку до своєї пенсії в розмірі 20%.
Закон "Про статус гірських населених пунктів в Україні" ухвалений у 1995 році, визначає, що жителі гірських територій мають право на підвищення пенсійних виплат.
Це пов’язано зі складними умовами проживання:
За яких умов надається ця надбавка:
Щоб оформити документи, необхідно звернутись до одного з таких органів:
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