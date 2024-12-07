Доплата до пенсії у 20% — хто може претендувати

Пенсіонери, які проживають у гірських населених пунктах, отримають надбавку.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Пенсіонери, що офіційно мешкають у гірських районах України, можуть отримати спеціальну надбавку до своєї пенсії в розмірі 20%.

Закон "Про статус гірських населених пунктів в Україні" ухвалений у 1995 році, визначає, що жителі гірських територій мають право на підвищення пенсійних виплат.

Це пов’язано зі складними умовами проживання:

недостатньо розвинена сфера застосування праці;

обмежена транспортна доступність;

нерозвинена система соціально-побутового обслуговування.

За яких умов надається ця надбавка:

особа офіційно проживає у гірському населеному пункті;

громадянин оформив статус мешканця гірського населеного пункту;

особа має посвідчення про вказаний статус.

Щоб оформити документи, необхідно звернутись до одного з таких органів:

ЦНАП;

сільська чи міська рада;

органи місцевого самоврядування.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.