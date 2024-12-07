Доплата к пенсии в 20% — кто может претендовать

Пенсионеры, официально проживающие в горных районах Украины, могут получить специальную надбавку к своей пенсии в размере 20%.
Закон "О статусе горных населенных пунктов в Украине", принятый в 1995 году, определяет, что жители горных территорий имеют право на повышение пенсионных выплат.
Это связано со сложными условиями проживания:
В каких условиях предоставляется эта надбавка:
Чтобы оформить документы, необходимо обратиться в один из следующих органов:
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