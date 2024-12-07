Доплата к пенсии в 20% — кто может претендовать

Пенсионеры, проживающие в горных населенных пунктах, получат прибавку.

Пенсионеры, официально проживающие в горных районах Украины, могут получить специальную надбавку к своей пенсии в размере 20%.

Закон "О статусе горных населенных пунктов в Украине", принятый в 1995 году, определяет, что жители горных территорий имеют право на повышение пенсионных выплат.

Это связано со сложными условиями проживания:

недостаточно развитая область применения труда;

ограниченная транспортная доступность;

неразвитая система социально-бытового обслуживания

В каких условиях предоставляется эта надбавка:

лицо официально проживает в горном населенном пункте;

гражданин оформил статус жителя горного населенного пункта;

лицо имеет удостоверение об указанном статусе.

Чтобы оформить документы, необходимо обратиться в один из следующих органов:

ЦНАП;

сельский или городской совет;

органы местного самоуправления

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