Президент Зеленский встретился с Трампом и Макроном в Париже

В Елисейском дворце началась встреча Зеленского с Трампом и Макроном.

Президент Владимир Зеленский, прибывший в столицу Франции на церемонию открытия Собора Парижской Богоматери, встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном и избранным президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает BFMTV.

Это трехсторонняя встреча проходит в Елисейском дворце.

Напомним, что Зеленский находится в Париже, где сегодня, 7 декабря, состоится церемония открытия Нотр-Дама, который был отремонтирован после пожара 2019 года. Главы государств и правительств около 40 стран мира примут участие в этом мероприятии.

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