Стало известно, как будут выключать свет 8 декабря

Графики отключения света будут длиться всего несколько часов.

В Укрэнерго сообщили, что в воскресенье, 8 декабря, графики отключения света в Украине будут короче.

Отмечается, что для бытовых потребителей завтра будут применять одну очередь отключений с 14:00 до 18:00.

В то же время для промышленности и бизнеса графики ограничения мощности будут действовать с 09:00 до 19:00.

"Ремонтные работы продолжаются. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование", - подчеркнули в Укрэнерго.

В ведомстве добавили, что время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться.

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