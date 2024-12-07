Стало известно, как будут выключать свет 8 декабря

В Укрэнерго сообщили, что в воскресенье, 8 декабря, графики отключения света в Украине будут короче.
Отмечается, что для бытовых потребителей завтра будут применять одну очередь отключений с 14:00 до 18:00.
В то же время для промышленности и бизнеса графики ограничения мощности будут действовать с 09:00 до 19:00.
"Ремонтные работы продолжаются. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование", - подчеркнули в Укрэнерго.
В ведомстве добавили, что время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться.
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