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США сохранят присутствие на востоке Сирии, — представитель Пентагона

12:06, 8 декабря 2024
В Минобороны отметили, что Штаты продолжат поддерживать свое присутствие на востоке Сирии.
США сохранят присутствие на востоке Сирии, — представитель Пентагона
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Соединенные Штаты Америки сохранят присутствие на востоке Сирии. Об этом заявил заместитель помощника министра обороны США по Ближнему Востоку Дэниел Шапиро, передает Reuters.

По его словам, США продолжат поддерживать свое присутствие на востоке Сирии и будут принимать меры, необходимые для предотвращения возрождения террористического «Исламского государства».

Шапиро призвал все стороны защищать гражданское население, особенно меньшинства, и уважать международные нормы.

Как сообщалось, в Сирии 8 декабря произошел переломный момент. Так, повстанцы захватили столицу страны Дамаск и объявили о полном свержении режима Башара Асада.

По данным источников, президент Сирии Башар Асад «с высокой вероятностью» погиб в авиакатастрофе.

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США Сирия

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