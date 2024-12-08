США сохранят присутствие на востоке Сирии, — представитель Пентагона

В Минобороны отметили, что Штаты продолжат поддерживать свое присутствие на востоке Сирии.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Соединенные Штаты Америки сохранят присутствие на востоке Сирии. Об этом заявил заместитель помощника министра обороны США по Ближнему Востоку Дэниел Шапиро, передает Reuters.

По его словам, США продолжат поддерживать свое присутствие на востоке Сирии и будут принимать меры, необходимые для предотвращения возрождения террористического «Исламского государства».

Шапиро призвал все стороны защищать гражданское население, особенно меньшинства, и уважать международные нормы.

Как сообщалось, в Сирии 8 декабря произошел переломный момент. Так, повстанцы захватили столицу страны Дамаск и объявили о полном свержении режима Башара Асада.

По данным источников, президент Сирии Башар Асад «с высокой вероятностью» погиб в авиакатастрофе.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.