Які обов’язки роботодавця при працевлаштуванні осіб з інвалідністю

14:31, 8 грудня 2024
Фахівці Держпраці навели правила працевлаштування осіб з інвалідністю.
Ілюстративне фото з відкритих джерел
Південно-Східне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці нагадало обов’язки роботодавця, який працевлаштовує осіб з інвалідністю.
Зокрема, роботодавець має:
- виділити та створити робочі місця для працевлаштування осіб з інвалідністю, зокрема, спеціальні робочі місця;
- створити для осіб з інвалідністю умови праці з урахуванням індивідуальних програм реабілітації;
- забезпечити соціально-економічні гарантії, передбачені чинним законодавством;
- надати Державній службі зайнятості інформацію, необхідну для організації працевлаштування осіб з інвалідністю;
- надавати звітність до Фонду соціального захисту інвалідів.
Крім того, роботодавець може отримати від держави компенсацію фактичних витрат за облаштування робочих місць працевлаштованих осіб з інвалідністю.
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