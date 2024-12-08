Які обов’язки роботодавця при працевлаштуванні осіб з інвалідністю

Фахівці Держпраці навели правила працевлаштування осіб з інвалідністю.

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Південно-Східне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці нагадало обов’язки роботодавця, який працевлаштовує осіб з інвалідністю.

Зокрема, роботодавець має:

виділити та створити робочі місця для працевлаштування осіб з інвалідністю, зокрема, спеціальні робочі місця;

створити для осіб з інвалідністю умови праці з урахуванням індивідуальних програм реабілітації;

забезпечити соціально-економічні гарантії, передбачені чинним законодавством;

надати Державній службі зайнятості інформацію, необхідну для організації працевлаштування осіб з інвалідністю;

надавати звітність до Фонду соціального захисту інвалідів.

Крім того, роботодавець може отримати від держави компенсацію фактичних витрат за облаштування робочих місць працевлаштованих осіб з інвалідністю.

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