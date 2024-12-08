Владимир Зеленский заявил, что войну нельзя закончить «просто бумажкой и несколькими подписями»

Президент подчеркнул, что Россию можно остановить только силой.

Президент Владимир Зеленский заявил, что для окончания войны в Украине нужны гарантии надежного мира без закрывания глаз на оккупацию.

Накануне избранный президент США Дональд Трамп заявил, что Украине и РФ необходимо немедленно прекратить огонь и начать переговоры.

Глава государства подчеркнул, что войну нельзя закончить «просто бумажкой и несколькими подписями, а прекращенный огонь без гарантий может быть разожжен снова в любой момент, как Путин это уже делал».

«Чтобы гарантировать, что потерь украинцев и украинок больше не будет, нужно гарантировать надежность мира и не закрывать глаза на оккупацию», – отметил Владимир Зеленский.

По его словам, Путина может остановить только силой лидеров, которые могут стать лидерами мира.

«Рассчитываем на Америку и весь мир для остановки Путина. Единственное, чего он боится, – это Америка и единство мира», – подчеркнул Президент.

Владимир Зеленский подчеркнул, что именно о мире благодаря силе, шагам и гарантиям говорят со всеми партнерами Украины.

Также Президент назвал потери Украины в войне с РФ. С начала полномасштабной войны Украина потеряла 43 тысяч воинов, погибших на поле боя. Также известно о 370 тысячах случаев оказания помощи раненым.

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