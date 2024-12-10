Найближчим часом з'явиться можливість автоматично оформлювати статус УБД, а також осіб з інвалідністю внаслідок війни.

Найближчим часом у «Дії» з’явиться можливість автоматичного оформлення статусу учасника бойових дій, а також осіб з інвалідністю внаслідок війни. Про це заявила міністр у справах ветеранів Наталія Калмикова в інтерв'ю Укрінформу.

«Ми також активно розвиваємо інші цифрові послуги. Найближчим часом з'явиться можливість автоматично оформлювати статус учасника бойових дій, а також осіб з інвалідністю внаслідок війни. Ми працюємо над тим, щоб створювати максимально зручні та доступні інструменти для наших ветеранів», – зазначила Калмикова.

За її словами, послуга з оформлення електронного посвідчення ветерана в «Дії» є популярною серед ветеранів.

«Останні дані показують, що понад 300 тис. осіб уже оформили своє посвідчення через «Дію», - наголосила очільниця Мінветеранів.

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