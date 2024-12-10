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В Дії появится возможность автоматического оформления статуса участника боевых действий

16:13, 10 декабря 2024
В ближайшее время появится возможность автоматически оформлять статус УБД, а также лиц с инвалидностью в результате войны.
В Дії появится возможность автоматического оформления статуса участника боевых действий
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В ближайшее время в «Дії» появится возможность автоматического оформления статуса участника боевых действий, а также лиц с инвалидностью в результате войны. Об этом заявила министр по делам ветеранов Наталья Калмыкова в интервью Укринформу.

«Мы также активно развиваем другие цифровые услуги. В ближайшее время появится возможность автоматически оформлять статус участника боевых действий, а также лиц с инвалидностью в результате войны. Мы работаем над тем, чтобы создать максимально удобные и доступные инструменты для наших ветеранов», – отметила Калмыкова.

По ее словам, услуга по оформлению электронного удостоверения ветерана в «Дії» популярна среди ветеранов.

«Последние данные показывают, что более 300 тысяч. лиц уже оформили свое удостоверение через «Дію», - подчеркнула глава Минветеранов.

Ранее в ПФУ объяснили, нужно ли сообщать о получении нового удостоверения УБД и паспорта.

Также в ТЦК напомнили, как УБД оформит льготу на коммунальные услуги.

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ветераны Дия УБД

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