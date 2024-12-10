Деньги за уничтоженную технику врага можно получить в течение 72 часов после согласования рапорта через Армию+ – Катерина Черногоренко

Заместитель министра обороны Катерина Черногоренко обещает, что военные смогут подать электронный рапорт на получение вознаграждения за уничтоженную технику через Армию+ и получить деньги в течение 72 часов.

Источник фото: facebook.com/katheryn.chernohorenko

Военные смогут получить 72 часа после согласования электронного рапорта вознаграждение за уничтоженную технику врага. Об этом отметила заместитель министра обороны Катерина Черногоренко.

Так, по ее словам, теперь можно подать электронный рапорт на получение вознаграждения за уничтоженную технику через Армию+.

«Запускаем этот важнейший инструмент поддержки и мотивации наших защитников. Благодаря Армии+ каждый военнослужащий может быстро, без лишних бумаг и бюрократии, предоставить информацию об успешном выполнении боевого задания и получить заслуженное вознаграждение в течение 72 часов с момента согласования рапорта.

Государство должно быть быстрым и человечным сервисом, а армия современной и эффективной», - рассказала Черногоренко.

Напомним, ранее Харьковский областной ТЦК рассказывал, что военнослужащим выплачивается вознаграждение за уничтоженное (захваченную) вооружение и военную, боевую (специальную, специализированную) технику противника.

Среди которых:

корабля 1 ранга – 243 600 гривен, 2 ранга –182 700 гривен, 3 ранга – 121 800 гривен, 4 ранга – 97,440 гривен;

боевой самолет и зенитно-ракетные комплексы – 121 800 гривен;

реактивная система залпового огня – 60 900 гривен;

тактический ракетный комплекс, военный самолет – 54 810 гривен;

танк, наземная артиллерия и боевые вертолеты – 48720 гривен;

наземной артиллерии (другой), военного вертолета, противотанкового ракетного комплекса – 42 630 гривен;

боевой машины пехоты (десанта), бронетранспортера, бронированной разведывательно-дозорной машины – 42 630 гривен;

другого летательного аппарата (объекта), оснащенного средствами поражения или наблюдения (в том числе беспилотного) – 36540 гривен;

переносного зенитного ракетного комплекса – 30 450 гривен;

суда военного (вспомогательного) обеспечения водоизмещением более 5 тыс. тонн – 30 450 гривен;

суда военного (вспомогательного) обеспечения водоизмещением до 5 тыс. тонн включительно – 24 360 гривен;

военного автомобиля (грузового, специализированного), малогабаритного судна боевого (разведывательного) назначения, военного тягача, военных инженерных машин: разведки, разминирования, минного заграждения, разграждения, для прокладки путей, для осуществления землеройных работ, для преодоления водных препятствий – 12 180 гривен .

Автор: Наталя Мамченко

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