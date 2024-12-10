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Гроші за знищену техніку ворога можна буде отримати протягом 72 годин після погодження рапорту через Армія+ – Катерина Черногоренко

15:44, 10 грудня 2024
Заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко обіцяє, що військові зможуть подати електронний рапорт на отримання винагороди за знищену техніку через Армія+ і отримати гроші протягом 72 годин.
Гроші за знищену техніку ворога можна буде отримати протягом 72 годин після погодження рапорту через Армія+ – Катерина Черногоренко
Джерело фото: facebook.com/katheryn.chernohorenko
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Військові зможуть отримати протягом 72 годин після погодження електронного рапорту винагороду за знищену техніку ворога. Про це зазначила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

Так, за її словами, відтепер можна подати електронний рапорт на отримання винагороди за знищену техніку через Армія+.

«Запускаємо цей важливий інструмент підтримки та мотивації наших захисників. Завдяки Армія+ кожен військовослужбовець може швидко, без зайвих паперів та бюрократії, подати інформацію про успішне виконання бойового завдання та отримати заслужену винагороду протягом 72 годин з моменту погодження рапорту.

Держава має бути швидким і людяним сервісом, а армія сучасною та ефективною» - розповіла Черногоренко.

Нагадаємо, раніше Харківський обласний ТЦК розповідав, що військовослужбовцям виплачується винагорода за знищене (захоплене) озброєння та військову, бойову (спеціальну, спеціалізовану) техніку противника.

Серед яких:

  • корабля 1 рангу – 243 600 гривень, 2 рангу –182 700 гривень, 3 рангу – 121 800 гривень, 4 рангу – 97,440 гривень;
  • бойовий літак та зенітно-ракетні комплекси – 121 800 гривень;
  • реактивна система залпового вогню – 60 900 гривень;
  • тактичний ракетний комплекс, військовий літак – 54 810 гривень;
  • танк, наземна артилерія та бойові вертольоти – 48 720 гривень;
  • наземної артилерії (іншої), військового вертольота, протитанкового ракетного комплексу – 42 630 гривень;
  • бойової машини піхоти (десанту), бронетранспортера, броньованої розвідувально-дозорної машини – 42 630 гривень;
  • іншого літального апарата (об’єкта), оснащеного засобами ураження або спостереження (у тому числі безпілотного) – 36 540 гривень;
  • переносного зенітного ракетного комплексу – 30 450 гривень;
  • судна військового (допоміжного) забезпечення водотоннажністю понад 5 тис. тонн – 30 450 гривень;
  • судна військового (допоміжного) забезпечення водотоннажністю до 5 тис. тонн включно – 24 360 гривень;
  • військового автомобіля (вантажного, спеціалізованого), малогабаритного судна бойового (розвідувального) призначення, військового тягача, військових інженерних машин: розвідки, розмінування, мінного загородження, розгородження, для прокладання шляхів, для здійснення землерийних робіт, для подолання водних перешкод – 12 180 гривень.

Автор: Наталя Мамченко

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ЗСУ Міноборони Армія+

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Гроші за знищену техніку ворога можна буде отримати протягом 72 годин після погодження рапорту через Армія+ – Катерина Черногоренко

Заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко обіцяє, що військові зможуть подати електронний рапорт на отримання винагороди за знищену техніку через Армія+ і отримати гроші протягом 72 годин.

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