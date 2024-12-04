У ПФ пояснили, чи треба повідомляти про отримання нового посвідчення УБД і паспорту

У разі зміни паспорта та посвідчення учасника бойових дій потрібно внести відповідні зміни до створеної персональної облікової картки пільговика — ПФ.

Фото: armyinform.com.ua

Пенсійний фонд України продовжує відповідати на запитань громадян щодо пенсійних виплат.

Цього разу у відомстві відповіли на наступне запитання: «Моя дружина після одруження змінила прізвище та отримала нове посвідчення УБД і паспорт. Чи має вона повідомляти про це Пенсійний фонд України?».

У ПФ зазначили, що облік пільговиків ведеться в Реєстрі осіб, які мають право на пільги, шляхом формування на кожного персональної облікової картки.

«У разі зміни паспорта та посвідчення учасника бойових дій потрібно внести відповідні зміни до створеної персональної облікової картки пільговика», - заявили у відомстві.

Для коригування інформації пільговик має протягом 30 днів повідомити про зміни орган Пенсійного фонду України (пункт 8 Положення про Реєстр осіб, які мають право на пільги, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 29.01.2003 № 117).

Подати заяву про внесення відомостей до Реєстру осіб, які мають право на пільги, можна:

– особисто, звернувшись до обраного сервісного центру Пенсійного фонду України;

– поштою, надіславши документ на адресу органу Фонду;

– онлайн – через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України, мобільний застосунок “Пенсійний фонд” або через “Портал Дія”.

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