Укрпошта доставлятиме українцям паспорти закордон — що відомо

Щоб замовити послугу, потрібно звернутися до консульства із заявою на виготовлення закордонного паспорта.

Укрпошта запускає сервіс доставки нових українських паспортів у 134 країни світу. Про це повідомив генеральний директор поштового оператора Ігор Смілянський.

«Тепер за декілька кліків можна оформити доставку паспорта у 134 країни світу. І ще й за фіксованою адекватною ціною — лише $6 + 10 грн ПДВ», — зазначив він.

Для цього сервісу в Укрпошті розробили спеціальну платформу, на якій можна оплатити послугу доставки електронною маркою з QR-кодом. Оформити доставку можна через особистий кабінет на сайті оператора.

Щоб замовити послугу, потрібно звернутися до консульства із заявою на виготовлення закордонного паспорта. Після цього потрібно отримати номер замовлення та обрати доставку Укрпоштою. Далі - заповнити заявку на сайті компанії та надіслати її разом з квитанцією про оплату послуги до відповідної закордонної установи.

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