Укрпочта будет доставлять украинцам паспорта за границу — что известно

Чтобы заказать услугу, следует обратиться в консульство с заявлением на изготовление загранпаспорта.

Укрпочта запускает сервис доставки новых украинских паспортов в 134 страны мира. Об этом сообщил генеральный директор почтового оператора Игорь Смилянский.

«Теперь за несколько кликов можно оформить доставку паспорта в 134 страны мира. И еще и по фиксированной адекватной цене — всего $6+10 грн НДС», — отметил он.

Для этого сервиса в Укрпочте была разработана специальная платформа, на которой можно оплатить услугу доставки электронной маркой с QR-кодом. Оформить доставку можно через личный кабинет на сайте оператора.

Чтобы заказать услугу, следует обратиться в консульство с заявлением на изготовление загранпаспорта. После этого необходимо получить номер заказа и выбрать доставку Укрпочтой. Далее – заполнить заявку на сайте компании и прислать ее вместе с квитанцией об оплате услуги в соответствующее загранучреждение.

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