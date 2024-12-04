Практика судов
  1. В Украине
  2. / Общество

Укрпочта будет доставлять украинцам паспорта за границу — что известно

14:30, 4 декабря 2024
Чтобы заказать услугу, следует обратиться в консульство с заявлением на изготовление загранпаспорта.
Укрпочта будет доставлять украинцам паспорта за границу — что известно
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Укрпочта запускает сервис доставки новых украинских паспортов в 134 страны мира. Об этом сообщил генеральный директор почтового оператора Игорь Смилянский.

«Теперь за несколько кликов можно оформить доставку паспорта в 134 страны мира. И еще и по фиксированной адекватной цене — всего $6+10 грн НДС», — отметил он.

Для этого сервиса в Укрпочте была разработана специальная платформа, на которой можно оплатить услугу доставки электронной маркой с QR-кодом. Оформить доставку можно через личный кабинет на сайте оператора.

Чтобы заказать услугу, следует обратиться в консульство с заявлением на изготовление загранпаспорта. После этого необходимо получить номер заказа и выбрать доставку Укрпочтой. Далее – заполнить заявку на сайте компании и прислать ее вместе с квитанцией об оплате услуги в соответствующее загранучреждение.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Укрпочта

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Парламент принял порядок применения специальной конфискации к юридическим лицам

Верховная Рада приняла закон, вводящий возможность применения специальной конфискации к юридическому лицу.

Верховному Суду удается обеспечивать баланс между объемами поступлений и рассмотрения, но нам крайне необходимо кадровое усиление – более 40 должностей вакантны – председатель Верховного Суда Станислав Кравченко, интервью

О том, как можно подытожить семь лет работы, есть ли необходимость в пересмотре структуры Верховного Суда, и о новых вызовах, возникших перед Верховным Судом, «Судебно-юридической газете» в эксклюзивном интервью рассказал его председатель Станислав Кравченко.

Верховная Рада приняла закон о праве следователей и прокуроров ограничивать работу бизнеса «при наличии оснований полагать», что бизнес может «помешать» расследованию

В ходе обсуждения этот законопроект активно поддерживал председатель Комитета ВР по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин.

В Верховной Раде обновили текст законопроекта об отмене Хозяйственного кодекса

3 декабря депутатам предоставили сравнительную таблицу ко второму чтению законопроекта, но обновленный текст тоже предусматривает отмену Хозяйственного кодекса.

Массовое бегство военнослужащих из резервного подразделения – командование нашло виновного, но суд с этим не согласился

Командир роты сообщил, что не мог проконтролировать около 600 военнослужащих, которых вдруг отдали под его командование.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Лілія Максименко
    Лілія Максименко
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду