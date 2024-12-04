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Стоимость пачки сигарет вырастет на 40 грн — Рада приняла закон

12:44, 4 декабря 2024
Сигареты с нового года будут стоить минимум на 40 грн дороже.
Стоимость пачки сигарет вырастет на 40 грн — Рада приняла закон
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Верховная Рада 4 декабря одобрила в целом законопроект 11090 о повышении акцизного налога на табачные изделия. Об этом сообщили нардепы в соцсетях.

За проголосовало 237 народных депутатов.

Документ предусматривает, что акцизный налог на сигареты привяжут к евро, а не гривне.

Таким образом, в следующем году пачка сигарет вырастет примерно на 40 грн.

Как сообщалось, основной целью законопроекта является:

- постепенное до 2028 года повышение специфических ставок акцизного налога с сигарет до достижения минимального уровня, установленного Директивой Совета 2011/64/ЕС от 21.06.2011 по структуре и ставкам акцизного сбора на табачные изделия (кодификация), с одновременным тюнингом. , промышленные заменители табака и уменьшением их размера для табакосодержащих изделий для электрического нагрева;

- определение денежной единицы измерения ставки акцизного налога на табачные изделия в евро во избежание влияния инфляции на повышение ставок акцизного налога;

- уточнение отдельных положений администрирования акцизного налога с табачных изделий для полноценного внедрения норм права.

Кроме того, принятие законопроекта обеспечит приведение налогового законодательства Украины в сфере акцизного налогообложения табачных изделий к нормам законодательства ЕС для выполнения Соглашения об ассоциации в соответствии с приложением XXVIII к главе 4 «Налогообложение» раздела V «Экономическое и отраслевое сотрудничество» в части имплементации положений1 Директивы 64/ЕС.

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Верховная Рада Украины

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